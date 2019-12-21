Ливерпуль – Фламенго: где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира

В субботу, 21 декабря, "Ливерпуль" и "Фламенго" сыграют в финале клубного чемпионата мира. Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению.

Матчи клубного чемпионата мира в Украине показывает телеканал "UA: Первый". Именно он и покажет финальный поединок "Ливерпуль" – "Фламенго" в прямом эфире.

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Начало трансляции в 19:25. Сам матч "Ливерпуль" – "Фламенго" начнется в 19:30. Посмотреть поединок можно онлайн на сайте телеканала по этой ссылке.

"Ливерпуль" в полуфинале турнира вырвал победу у мексиканского клуба "Монтеррей". Зато "Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль".

Ни "Ливерпуль", ни "Фламенго" никогда не выигрывали клубный чемпионат мира.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Фламенго" читайте на сайте Спорт24.