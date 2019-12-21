"Ливерпуль" благодаря голу Фирмино одолел "Фламенго" и стал клубным чемпионом мира: видео

Английский "Ливерпуль" стал победителем Клубного чемпионата мира-2019, который завершился в Катаре. В финале команда Юргена Клоппа обыграла бразильский "Фламенго" – 1:0.

Ливерпуль – Фламенго 1:0 ДЧ

Гол: Фирмино, 99

Читайте также: "Манчестер Сити" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию "Лестера": видео

Уже на 1-й минуте встречи Фирмино мог открыть счет, однако не реализовал выход один на один с Диего Алвесом, пробив выше ворот.

На старте второй половины встречи "Ливерпуль" мог забить дважды. Сначала Фирмино пробил в штангу из пределов штрафной, а затем Салах отправил мяч рядом со штангой после прострела с правого фланга. "Фламенго" ответил двумя ударами Габриэла Барбоза: первый пришелся выше ворот, а со вторым справился Алисон. В итоге второй тайм тоже завершился без забитых мячей.

Победу же "красные" вырвали в первом овертайме. Садио Мане отдал передачу на Фирмино, тот убрал Диего Алвеса и отправил мяч практически в пустые ворота.

Видео гола Фирмино

Отметим, что третье место на турнире занял мексиканский "Монтеррей", который в серии пенальти одолел "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.