Ливерпуль – Фламенго: прогноз букмекеров на финал клубного чемпионата мира

В субботу, 21 декабря, "Ливерпуль" встретится в финале клубного чемпионата мира с бразильским "Фламенго". Букмекеры оценили шансы команд одержать победу и поднять над головой трофей.

Ливерпуль – Фламенго: прогноз

Для английского клуба это второй шанс выиграть клубный чемпионат мира. Первая попытка была в 2005 году, когда "мерсисайдцы" в финале проиграли бразильскому "Сан-Паулу".

В 2019 году "Ливерпулю" тяжело дался выход в финал. "Красные" сумели победить "Монтеррей" только в компенсированное время. Камбэк пришлось делать и бразильцам, которые в своем полуфинале уступали "Аль-Хилялю", но сумели вырвать победу 3:1.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Ливерпуль" на бумаге является фаворитом поединка. Победу подопечных Юргена Клоппа специалисты "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 1,50. Андердогом противостояния является "Фламенго". На их победу в финальном противостоянии коэффициент 5,20. Если же основное время игры завершится ничьей – коэффициент 4,70.

В "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 6,80 на то, что "Ливерпуль" одержит волевую победу. Если же это удастся "Фламенго" – коэффициент 24.

Прогноз Pari Match

Коэффициент на то, что "Ливерпуль" победит бразильцев и ТБ 2.5 – 2,20. Если же англичане выиграют в финале оба тайма – коэффициент 3,75.

Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 2,85 на то, что "Фламенго" победит хотя бы в одном тайме поединка. Если же "красно-черные" победят и ТБ 2.5 – коэффициент 8,20.

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Прогноз 1xbet

В компании 1xbet предлагают угадать, какой футболист отметится голом в игре. В полуфинале победу "Ливерпулю" принес Роберто Фирмино. Коэффициент на то, что бразилец огорчит своих земляков в финале – 2,5.

За "Фламенго" в первой игре отличился Энрике Бруно. Гол футболиста бразильского клуба в ворота "Ливерпуля" оценен коэффициентом 3,6.