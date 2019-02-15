Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"

Одним из наиболее интересных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов станет противостояние "Ливерпуля" и "Баварии" во вторник, 19 февраля. Это ключевой матч для "Баварии" в сезоне, для Нико Ковача как тренера и всей Германии. Для "Ливерпуля" нынешняя Лига чемпионов – пятое колесо. Как важно получать положительный результат, но внутренний чемпионат гораздо важнее. С этим невозможно спорить!

Болельщики "Баварии" наблюдают смерть гегемона, который до недавнего времени царствовал в европейском футболе. Это вполне логичный спад, который ждет любую команду, которая выходит на пик. "Барселона" Гвардиолы яркое подтверждение. Нынешний сезон для "Баварии" станет худшим за последние семь лет. "ФК Голливуд" проигрывают "Боруссии" Д на внутренней арене и имеют призрачные шансы, чтобы в седьмой раз подряд завоевать "Серебряную салатницу". И не спасет сезон даже победа в Кубке Германии, где мюнхенцы, скорее всего, таки добьются успеха.

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Ключевой матч года

Поэтому противостояние в Лиге чемпионов имеет принципиальный характер для "Баварии". Последний раз Мюнхен не выходил в четвертьфинал в 2011 году, когда проиграл миланскому "Интеру". Итальянцы до этого победили "Баварию" в финале Лиги чемпионов 2010 года. Таким образом "Бавария" сделает все от себя зависящее, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и спасти свое лицо.

В матчах с сумасшедшим "Ливерпулем" футбольная общественность увидит тренерские способности Ковача – это решающий момент для развития клуба. Самое важное, что уровень профессионализма Ковача увидит руководство мюнхенцев, которое может отправить хорвата в отставку, как это в свое время было с Юргеном Клинсманом. Авантюра с последним ничем хорошим не завершилась в сезоне 2008/09. История Ковача чрезвычайно похожа…



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Наконец вся Германия. "Бавария" – это единственный стабильный представитель Бундеслиги в Лиге чемпионов. Вылет станет ударом по немецкому футболу. Почему? Потому что английский "Тоттенхэм" на 90% выбил "Боруссию" Д после домашней победы 3:0. Ни у кого нет сомнений, что "Манчестер Сити" камня на камне не оставит от "Шальке". Поэтому Англия может обыграть Германию в сухую! Серьезный удар по Бундеслиге, представителей которой не будет в четвертьфинале!

"Ливерпуль" – счастливый жребий

С другой стороны, "Баварии" повезло попасть на "мерсисайдцев". Это лучше, чем защищающийся "Атлетико" и коварный "Манчестер Юнайтед". Подопечные Клоппа бросили все силы на внутреннюю арену и подтверждением этому является групповой этап. "Ливерпуль" проиграл все выездные матчи Лиги чемпионов, экономя силы перед матчами АПЛ. Яркий пример – "слив" в Неаполе.

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В субботу, 23 февраля, "Ливерпуль" ждет чрезвычайно принципиальный поединок с "Манчестер Юнайтед". Очевидно, что Клоппу важнее матч с МЮ, поскольку "Манчестер Сити" проигрывает только три очка в турнирной таблице. Потеря любых очков – смерти подобна, тем более против злейшего врага.



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Кроме того, "мерсисайдцы" перед матчем с "Баварией" имели почти 2 недели выходных. Отсутствие игрового тонуса и дисквалификация ключевого игрока Вирджила ван Дейка ставит под сомнение мощь англичан. С потерей ван Дейка мы увидим старый добрый "Ливерпуль" без солидной защиты.

Подопечные Клоппа "отгрузят" 2–3 гола, а "Бавария" не сложит оружие

Нейтральный болельщик точно выигрывает больше всего. Команды забьют много голов. "Бавария" и "Ливерпуль" много забивают на внутренней арене. Нет сомнений, что подопечные Клоппа "отгрузят" немцам минимум 2–3 мяча. Сделает это сенегалец Садио Мане, который сейчас в прекрасной форме.

Не поздоровиться левому защитнику гостей Давиду Алаби. У австрийца значительные проблемы при работе на оборону. Его противостояние с Салахом станет решающим в матче. В 5 последних встречах подопечные Ковача пропустили 8 голов. Защита "Баварии" просто не умеет обороняться при контратаках. Контратакующий "Ливерпуль" будет рвать редуты немцев. Но у "Баварии" для атаки есть свой достойный ответ. Нет, не Роббен и Рибери!



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Даже проигрывая 3:0, "Бавария" не будет сдавать оружие и попытается улучшить результат. Для этого в рядах гостей есть талантливый Серж Гнабри и Леон Горецка. На двоих они забили 7 голов в 2019 году и просто тянут пятикратных триумфаторов Лиги чемпионов. Кроме того, не стоит забывать о высоком классе Роберта Левандовского и Хамеса Родригеса.

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Против "Баварии" практически все играют на контратаках. И "Ливерпуль" не будет исключением. Однако подопечные Клоппа точно самый сильный соперник в этом сезоне для немцев. В конце концов, "Ливерпуль" не смог себя зарекомендовать в матчах с "Наполи" и ПСЖ. Шансы равны и болельщиков ждет настоящая драма...

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