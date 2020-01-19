Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч АПЛ

"Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в рамках 23 тура чемпионата Англии. Посмотреть матч в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украину транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрацию.

Читайте также: "Ливерпуль" установил два феноменальных рекорда

Поединок "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 19 января. Начало игры в 19:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" единственный клуб, который отобрал очки у "Ливерпуля" в рамках АПЛ сезона 2019/2020. Поединок на "Олд Траффорд" завершился ничьей 1:1.

Как это было: "Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством: видео

К матчу в рамках 23 тура АПЛ "Ливерпуль" подходит абсолютным лидером чемпионата. А "красные дьяволы" находятся в середине турнирной таблицы.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайте Спорт24.