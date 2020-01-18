Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

В воскресенье, 19 января, "Ливерпуль" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 23 тура английской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Прогноз букмекеров

"Ливерпуль" уверенно возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги имея на своем счету 61 очко. В 21 сыгранном матче "красные" одержали 20 побед и один раз сыграли вничью – как раз с "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" (1:1) 20 октября прошлого года.

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"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 34 набранными очками. На счету "красных дьяволов" девять побед, семь ничьих и шесть поражений в 22 сыгранных турах. В дебютном матче нового года команда Уле Гуннара Сульшера потерпела поражение от "Арсенала" (0:2), после чего разгромила "Норвич Сити" (4:0).

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа "Ливерпуля" – 1,42, победа "Манчестер Юнайтед" – 8,2, ничья – 5.

Прогноз Pari Match

Коэффициент на то, что "Ливерпуль" победит и ТВ 2.5 – 2,06. Победа "Манчестер Юнайтед" и ТВ 2.5 – коэффициент 13. На то, что итоговый счет матча будет парным – 1,92.

Прогноз Marathon bet

Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в этом сезоне является Садийо Мане, который успел забить 11 голов. Его победа оценена коэффициентом 2,1. Гол Мохаммеда Салаха в этом матче – 2,08

В "Манчестер Юнайтед" больше всего шансов забить в поединке имеет француз Антони Марсьяль – 3,75.

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 19 января. Начало встречи – в 18:30.