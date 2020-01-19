Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
"Ливерпуль" 19 января принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках 23 тура чемпионата Англии. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.
Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 18:30. В Украине матч покажет телеканал Setanta.
Читайте также: Ливерпуль – Манчестер Юнайтед прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ
К матчу в рамках 23 тура АПЛ "Ливерпуль" подходит абсолютным лидером чемпионата. А "красные дьяволы" находятся в середине турнирной таблицы.
"Манчестер Юнайтед" единственный клуб, который отобрал очки у "Ливерпуля" в рамках АПЛ сезона 2019/2020. Поединок на "Олд Траффорд" завершился ничьей 1:1.
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Биатлон: Фуркад в блестящем стиле выиграл персьют, украинец Прима – 11-йсегодня , 16:16
-
Биатлон: Семеренко финишировала в Топ-10 благодаря невероятному прорыву, Экхофф снова победиласегодня , 14:02
-
Победа МакГрегора, рекорд Михайлюка, серебро в биатлоне и другие новости спорта 18 январясегодня , 09:10
Комментарии