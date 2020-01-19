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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ / skysports.com

"Ливерпуль" 19 января принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках 23 тура чемпионата Англии. Посмотреть матч можно онлайн на сайте Спорт24.

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 18:30. В Украине матч покажет телеканал Setanta.

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К матчу в рамках 23 тура АПЛ "Ливерпуль" подходит абсолютным лидером чемпионата. А "красные дьяволы" находятся в середине турнирной таблицы.

"Манчестер Юнайтед" единственный клуб, который отобрал очки у "Ливерпуля" в рамках АПЛ сезона 2019/2020. Поединок на "Олд Траффорд" завершился ничьей 1:1.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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