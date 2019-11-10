"Ливерпуль" без проблем одолел "Манчестер Сити" и подвинул "горожан" на 4 место в АПЛ: видео

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Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор, счет, видео голов матча 10.11.2019
Ливерпуль – Манчестер Сити результат и видео голов / twitter.com/lfc

В матче между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в воскресенье, 10 ноября, сильнее оказались хозяева встречи – 3:1.

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1

Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 – Силва, 78

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"Манчестер Сити" активнее начал матч, но быстрый гол забил "Ливерпуль". Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед, когда "горожане" плохо справились с простой передачей Мане. Фабиньо сыграл на подборе и выстрелил точно под стойку.

Видео гола Фабиньо

Еще через семь минут "Ливерпуль" удвоил преимущество. Эндрю Робертсон выполнил подачу с левого фланга на Мохамеда Салаха, а тот ударом головой во второй раз огорчил гостей.

Видео гола Салаха

А уже после перерыва Садио Мане довел счет до разгромного, откликнувшись на передачу Джордана Хендерсона с фланга.

Видео гола Мане

"Манчестер Сити" удалось сократить отставание вследствие активности Анхелиньо – после прострела конкурента Зинченко Бернарду Силва бильярдно пробил в нижний угол.

Видео гола Силвы

Таким образом, "Ливерпуль" укрепил свое лидерство в турнирной таблице АПЛ. В активе команды уже 34 очка. "Манчестер Сити" опустился на четвертое место, у "горожан" 25 очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол АПЛ ФК Ливерпуль Манчестер Сити
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