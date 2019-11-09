Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Англии

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Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз и ставки на матч 10.11.2019

В воскресенье, 10 ноября, состоится одно из самых интересных противостояний в чемпионате Англии – лидера "Ливерпуля" посетит его главный преследователь "Манчестер Сити". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Ливерпуль – Манчестер Сити: прогноз

От этого матча можно ожидать чего угодно – разгромной победы одной из команд, шахматной партии наставников с минимальным количеством моментов, противостояние лидеров клубов. Это – топ-матч. Это – топ-бой.

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"Ливерпуль" идет на первом месте в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" – его главный преследователь. Именно эти команды в прошлом сезоне и разыграли чемпионство. Повезло "горожанам". Поэтому "красные" жаждут реванша. И победа в этом матче с возможностью оторваться от соперника – хорошая возможность.

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало матча в 18:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Это матч равных соперников. Даже букмекеры не могут отдать предпочтение одному из клубов. Ставки на них почти равны – 2,60-2,70 на победу.

Прогноз Favorit Sport

В них победа "Ливерпуля" оценена в 2,58. На "Манчестер Сити" принимают с коэффициентом 2,66. Ничья в матче – 3,45.

По количеству голов, то "тотал матча больше 3,0" составляет 1,99, а "тотал матча меньше 3,0" – лишь 1,83. На то, что обе команды забьют, принимают с коэффициентом 1,49. Что этого не будет – 2,50.

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При этом по количеству голов наибольший шанс отличиться имеет нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро (2,10). После этого идет Габриэль Жезус (2,35), и только после этого Мохаммед Салах из "Ливерпуля" (2,45). Такой же коэффициент в Рахима Стерлинга.

Прогноз PariMatch

У них одинаковые коэффициенты на победу – по 2,65 на "Ливерпуль" или "Манчестер Сити". На то, что матч закончится вничью – 3,60.

Также здесь есть ставка на то, что в матче будет забито 2-3 – 2,10. На то, что более 4 – 2,48. На то, что зрители на "Энфилд Роуд" увидят только один гол (или вообще матч закончится без забитых голов) – 5.00.

Прогноз 1xbet

Здесь коэффициент на победу "Ливерпуля" – 2,66. Победа "Манчестер Сити" – 2,7. Ничья – 3,64.

На то, что обе команды забьют – 1,53. Что этого не будет – 2,648.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Сити
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