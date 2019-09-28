"Ливерпуль" могут исключить из Кубка английской лиги

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"Ливерпуль" могут исключить из Кубка английской лиги

Английский "Ливерпуль" может потерять возможность побороться за еще один трофей в этом сезоне. Команде угрожает исключение из Кубка английской лиги.

Причиной стало то, что за "Ливерпуль" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Милтон Кинс Донс" сыграл игрок, который не имел права участвовать в турнире. Об этом сообщает издание The Athletic. Сам матч закончился победой красных 2:0. Забили Милнер и Хувер. А вообще в этой игре за "Ливерпуль" сыграло немало игроков резерва и дубля команды.

При этом имя этого игрока, который не имел право участвовать в матче, не называется.

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"Клуб знает о возможной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы установить факты по этому вопросу, и не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен", – прокомментировали эту ситуацию в "Ливерпуле"

Если нарушения со стороны "Ливерпуля" докажут, их дисквалифицируют из турнира. Напомним, что в 1/8 финала они должны были сыграть против лондонского "Арсенала".

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Теги: ФК Ливерпуль Спорт Футбол
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