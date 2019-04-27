"Ливерпуль" наколотил пять голов "Хаддерсфилду" и снова вернул себе первое место в АПЛ: видео

"Ливерпуль" как минимум до воскресенья вернул себе первое место в чемпионате Англии. Подопечные Юргена Клоппа на своем стадионе разгромили "Хаддерсфилд", который борется за выживание.

Ливерпуль – Хаддерсфилд 5:0

Голы: Кейта, 1, Мане, 23, 66, Салах, 45+1, 83

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Уже на первой минуте хозяевам поля удалось открыть счет. Футболисты "Хаддерсфилда" ошиблись из-за агрессивного прессинга "Ливерпуля". Следствием этого стала быстрая атака "мерсисайдцев", которую точным ударом в угол завершил Кейта. К середине тайма "Ливерпуль" удвоил преимущество. Робертсон выполнил роскошный навес на Мане и сенегалец точным ударом головой сделал счет 2:0.

В компенсированное к первому тайму время разгромным счет сделал Салах. Нападающий воспользовался отличной передачей Арнольда и легко перебросил голкипера "Хаддерсфилда".

Во втором тайме "Ливерпуль" провел еще два гола. Сначала Хендерсон навесом нашел Мане, который во второй раз в матче отличился ударом головой. А в конце матча очередной результативный пас на свой счет записал Робертсон. Защитник нашел в штрафной гостей Салаха, который установил итоговый счет 5:0.

Ливерпуль – Хаддерсфилд – видеообзор матча

Что интересно, в этой игре отличились все представители африканского континента. После этого поединка "Ливерпуль" набрал 91 очко, что является клубным рекордом в истории АПЛ. На 2 балла подопечные Клоппа опережают "Манчестер Сити", который свой матч сыграет в воскресенье, 28-го апреля, против "Бернли". В свою очередь "Хаддерсфилд" потерял шансы остаться в АПЛ.

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