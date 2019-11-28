"Ливерпуль" спас ничью в матче с "Наполи" и отложил вопрос выхода в плей-офф: видео

27 ноября "Ливерпуль" и "Наполи" встретились в рамках 5 тура Лиги чемпионов. Команды не смогли выявить сильнейшего, сыграв в результативную ничью.

Ливерпуль – Наполи 1:1

Голы: Ловрен, 65 – Мертенс, 21

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Неубедительная игра "мерсисайдцев"

На кону поединка "Ливерпуль" – "Наполи" была прямая путевка в плей-офф Лиги чемпионов. Ее за тур до завершения мог получить победитель противостояния.

Команды довольно долго присматривались друг к другу. От этого пострадали болельщики, которые за 20 минут не увидели ни одного острого момента.

На 21 минуте как гром среди ясного Дрис Мертенс ошеломил зрителей на "Энфилде". Дрис, избежав офсайда, классно открылся под передачу Ди Лоренцо и выбежал лицом к лицу с Алиссоном. Далее бельгиец пробил мимо голкипера, открыв счет в игре.



Мертенс празднует гол / фото: twitter.com/sscnapoli

"Ливерпуль", который и до того больше владел мячом, чуть увеличил темп. Однако это не дало никаких дивидендов в борьбе с оборонительными построениями Карло Анчелотти.

Первый удар в створ ворот Мерета команда Юргена Клоппа нанесла аж на 36 минуте. Ван Дайк присоединился к стандартному положению и пробил головой. Впрочем, выстрел центрбека не стал проблемой для Мерета, который легко зафиксировал мяч в своих руках.

В последние минуты первого тайма "Ливерпуль" имел еще два момента. Сперва Мане прекрасно обыгрался с Фирмино. Бобби отдал пас пяткой на сенегальца и тот ворвался в штрафную. Прострел Мане прервали защитники. А в компенсированное время Милнер совершил рейд в штрафную и пробил. Мерет совершил замечательный сейв.

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Скромный камбэк

На второй тайм "Ливерпуль" вышел совсем другим – более заведенным. Это позволило "красным" зажать "Наполи" на своей половине поля.

На 55 минуте Мерет не сумел зафиксировать мяч в своих руках после навеса Хендерсона. Фирмино сразу этим воспользовался и пробил в угол. К счастью для неаполитанцев, там был Кулибали, который спас партнеров.



"Ливерпуль" – "Наполи" / фото: twitter.com/lfc

На 61 минуте "мерсисайдцы" провели неплохую контратаку: Робертсон прострелом в штрафную нашел Салаха, который пробил в касание. Однако выстрел Салаха легко парировал Мерет.

На 65 минуте "Ливерпуль" сумел дожать неаполитанцев. Защитники "Наполи" в собственной штрафной потеряли Ловрена, который ударом головой переиграл Мерета.

Казалось, что забитый "Ливерпулем" еще больше раскроет игру. Но футболисты из Неаполя решили не отступать от своего плана на игру и продолжили играть с позиции обороны. Сбавил обороты и "Ливерпуль", который словно смирился с ничьей.

До конца игры команды не удосужились хотя бы на еще один гол – ничья 1:1. "Ливерпуль" сохранил лидерство в группе E с 10 очками в активе. "Наполи" на втором месте и отстает на один балл. Третьим идет "Зальцбург" (7 очков), с которым "Ливерпуль" в последнем туре поборется за путевку в плей-офф.

Ливерпуль – Наполи видеообзор первого тайма