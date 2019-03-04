"Ливерпуль" не сумел победить в принципиальном дерби и потерял лидерство в АПЛ: видео

69 Читати новину українською
"Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью
"Эвертон" и "Ливерпуль" сыграли вничью / twitter Liverpool FC

Английский "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби против "Эвертона" не сумел переиграть соперника. Поэтому команда потеряла лидерство в АПЛ, пропустив на первое место команду украинца Александра Зинченко.

Эвертон – Ливерпуль 0:0

Накануне "Манчестер Сити" минимально победил "Борнмут" 1:0. Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч. И даже стал игроком встречи.

Читайте также: Зинченко стал игроком матча в чемпионате Англии

Поэтому "Ливерпулю" нужно было обязательно побеждать, чтобы вернуть себе первое место в чемпионате. Делать это пришлось в дерби на поле "Эвертона". И на 28-й минуте "красные" были близки к этому. Однако Салах не реализовал момент, проиграв свою дуэль Пикфорду. Во втором тайме египтянин снова потеряет прекрасную возможность, в штрафной отпустив далеко от себя мяч.

"Эвертон", который в первом тайме не был слишком показным, уже во второй 45-минуте упустил несколько возможностей. Наиболее опасная была в исполнении экс-игрока донецкого "Шахтера" Бернарда. Но бразилец не дотянулся до мяча после мощного прострела Ришарлисона.

Читайте также: "Челси" победил в непростом матче чемпионата Англии перед игрой с "Динамо": видео

В итоге команды сыграли в нулевую ничью. "Ливерпуль" набрал 70 очков и теперь на один балл отстает от "Манчестер Сити". "Эвертон" на десятой позиции с 37 баллами в активе.

Видеообзор матча Эвертон – Ливерпуль

 

blog_ava
Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
сегодня
89345
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Ливерпуль
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ливерпуль" не сумел победить в принципиальном дерби и потерял лидерство в АПЛ: видео
сегодня 08:11 "Ливерпуль" не сумел победить в принципиальном дерби и потерял лидерство в АПЛ: видео
69
В правила игры в футбол внесли значительные изменения: детали
сегодня 07:47 В правила игры в футбол внесли значительные изменения: детали
39
"Челси" победил в непростом матче в чемпионате Англии перед игрой с "Динамо": видео
3 марта 22:00 "Челси" победил в непростом матче в чемпионате Англии перед игрой с "Динамо": видео
184
"Александрия" на последних минутах вырвала ничью у "Мариуполя": видео
3 марта 18:54 "Александрия" на последних минутах вырвала ничью у "Мариуполя": видео
238
Ультрас "Шахтера" показательно сожгли флаг России на матче с "Черноморцем": видео
3 марта 13:25 Ультрас "Шахтера" показательно сожгли флаг России на матче с "Черноморцем": видео
195
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук