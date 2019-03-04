"Ливерпуль" не сумел победить в принципиальном дерби и потерял лидерство в АПЛ: видео
Английский "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби против "Эвертона" не сумел переиграть соперника. Поэтому команда потеряла лидерство в АПЛ, пропустив на первое место команду украинца Александра Зинченко.
Эвертон – Ливерпуль 0:0
Накануне "Манчестер Сити" минимально победил "Борнмут" 1:0. Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч. И даже стал игроком встречи.
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Поэтому "Ливерпулю" нужно было обязательно побеждать, чтобы вернуть себе первое место в чемпионате. Делать это пришлось в дерби на поле "Эвертона". И на 28-й минуте "красные" были близки к этому. Однако Салах не реализовал момент, проиграв свою дуэль Пикфорду. Во втором тайме египтянин снова потеряет прекрасную возможность, в штрафной отпустив далеко от себя мяч.
"Эвертон", который в первом тайме не был слишком показным, уже во второй 45-минуте упустил несколько возможностей. Наиболее опасная была в исполнении экс-игрока донецкого "Шахтера" Бернарда. Но бразилец не дотянулся до мяча после мощного прострела Ришарлисона.
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В итоге команды сыграли в нулевую ничью. "Ливерпуль" набрал 70 очков и теперь на один балл отстает от "Манчестер Сити". "Эвертон" на десятой позиции с 37 баллами в активе.
Видеообзор матча Эвертон – Ливерпуль
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