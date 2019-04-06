"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео

4 Читати новину українською
Саутгемптон – Ливерпуль: видео голов
Саутгемптон – Ливерпуль: видео голов

"Ливерпуль" в рамках 33 тура английской Премьер-лиги в непростом выездном матче одолел "Саутгемптон" (3:1).

Саутгемптон – Ливерпуль 1:3
Голы: Лонг, 9 – Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 86

Читайте также: "Бавария" в Кубке пропустила четыре гола от команды из второй лиги: видео

Хозяевам удалось открыть счет в стартовом отрезке встречи, благодаря забитому мячу Лонга на 9 минуте. Подопечные Юргена Клоппа раскрыли оборону "святых" лишь под занавес первого тайма после гола Кейта.

Команда Ральфа Хазенхюттля достойно выглядели во второй половине игры, сдерживая атакующий потенциал гостей до 80 минуты, пока Салах не прервал свою девятиматчеву серию без забитых мячей, а финальный результат подытожил капитан "Ливерпуля" Хендерсон.

После этой победы "Ливерпуль" вернулся на вершину турнирной таблицы и набирал 82 пункта, "Саутгемптон" с 33-ю пунктами опустился на 16 место.

Видеообзор матча Саутгемптон – Ливерпуль

Подписывайся на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня
6943
Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
5 апреля 16:27 Футболистов "Челси" застали в ночном клубе, Баркли уехал под утро: фото
48
Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1 апреля 20:28 Билеты на матчи Украина–Сербия и Украина–Люксембург на "Арене Львов" поступили в продажу: цена
1295
НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
5 апреля 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
314
Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
5 апреля 12:38 Баскетболист НБА курьезно упал с двухметровой высоты после красивого данка: видео
31
Чемпион мира Пидручный впервые прокомментировал смену гражданства
5 апреля 09:12 Чемпион мира Пидручный впервые прокомментировал смену гражданства
452
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук