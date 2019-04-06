"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и вернул первое место в АПЛ: видео

"Ливерпуль" в рамках 33 тура английской Премьер-лиги в непростом выездном матче одолел "Саутгемптон" (3:1).

Саутгемптон – Ливерпуль 1:3

Голы: Лонг, 9 – Кейта, 36, Салах, 80, Хендерсон, 86

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Хозяевам удалось открыть счет в стартовом отрезке встречи, благодаря забитому мячу Лонга на 9 минуте. Подопечные Юргена Клоппа раскрыли оборону "святых" лишь под занавес первого тайма после гола Кейта.

Команда Ральфа Хазенхюттля достойно выглядели во второй половине игры, сдерживая атакующий потенциал гостей до 80 минуты, пока Салах не прервал свою девятиматчеву серию без забитых мячей, а финальный результат подытожил капитан "Ливерпуля" Хендерсон.

После этой победы "Ливерпуль" вернулся на вершину турнирной таблицы и набирал 82 пункта, "Саутгемптон" с 33-ю пунктами опустился на 16 место.

Видеообзор матча Саутгемптон – Ливерпуль

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