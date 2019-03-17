"Ливерпуль" одержал победу в поединке с аутсайдером АПЛ

"Ливерпуль" возвращается на вершину – подопечные Юргена Клопа одержали победу в поединке с аутсайдером Премьер-лиги "Фулхэмом".

Садио Мане открыл счет, но после перерыва Райян Бабель подловил оборону и голкипера гостей и восстановил равновесие.

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Героем "Ливерпуля" стал Джеймс Милнер. Хавбек реализовал пенальти – 1:2.

Красные добыли очень важные три очка. Теперь именно "Ливерпуль" – лидер АПЛ. "Манчестер Сити" отстает на два балла, но имеет матч в запасе. Обидчик "Динамо" "Челси" неожиданно проиграл "Эвертону" и потерял шанс улучшить свои позиции в борьбе за топ-4.

Места в зоне Лиги Чемпионов сейчас занимают "Тоттенхэм" и "Арсенал".



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