"Ливерпуль" победил "Эвертон" благодаря невероятному голу 18-летнего футболиста – видео

"Ливерпуль" прошел в следующий раунд Кубка Англии, победив в дерби "Эвертон". Все в матче решил единственный гол Кертиса Джонса.

Из-за насыщенного графика, "Ливерпуль" на этот матч выпустил не основу, а ближайший резерв. Все для того, чтобы уберечь игроков от возможных травм. Поэтому за "красных" дебютировал новичок клуба Такуми Минамино, который только зимой перешел к ним.

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А "Эвертон" вышел на эту игру в совершенно боевом составе. Однако забить не удалось.

Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте, и стал настоящим украшением игры. Отличиться удалось 18-летнему Кертису Джонсу. Получив пас от Дивока Ориги, игрок нанес удар в дальний угол ворот. Траектория полета мяча была недосягаемой для Джордана Пикфорда. Как вратарь не пытался дотянуться до мяча в прыжке, сделать он этого не сумел.

Видео гола Джонса за "Ливерпуль" в ворота "Эвертона"

"Ливерпуль" побеждает и выходит в 1/16 финала Кубка Англии.

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