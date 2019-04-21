"Ливерпуль" победил "Кардифф" и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии: видео
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Кардифф". Благодаря этому "мерсисайдцы" вновь поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Кардифф – Ливерпуль 0:2
Голы: Вейналдум, 57, Милнер, 81 (пен)
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Оба гола в матче были забиты уже во втором тайме. В первом случае Вейналдум головой замкнул навес от Александер-Арнольда.
А за 10 минут до конца матча Салаха сбили в штрафной площадке. Пенальти пошел выполнять Милнер. И удвоил преимущество своей команды.
"Ливерпуль" набирает 88 очков. Команда на два балла опережает "Манчестер Сити". Однако у последних еще матч в запасе.
Источник: 24 Канал
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