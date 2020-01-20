"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед": новые рекорды клуба

"Ливерпуль" победно шагает в чемпионате. Команда обыграла в воскресенье, 19 января, "Манчестер Юнайтед", и стала еще на шаг ближе к чемпионству.

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"Манчестер Юнайтед" был единственной командой, которая в этом сезоне АПЛ не проиграла "Ливерпулю". В первом круге на "Олд Траффорд" команды сыграли вничью 1:1. Поэтому победив МЮ дома, "Ливерпуль" оформил победы над всеми команды в этом сезоне АПЛ.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" продолжил свою серию без поражений на "Энфилд Роуд" – 52 матча, или 1001 день. За это время команда выиграла 42 игры, еще десять раз сыграв вничью.

В целом же команда выигрывает 19 домашних матчей подряд. И подошла к своему рекорду, когда в 1972 году "Ливерпуль" выиграл 21 домашний матч подряд.



"Ливерпуль" выиграл 19 матчей подряд на "Энфилд Роуд" (фото: twitter.com/LFC)

Набранные очки в домашних матчах – 36 баллов – позволили бы им занимать пятое место в АПЛ. Это больше, чем "Манчестер Юнайтед" набрал за 22 тура – 34 очка.

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Команда больше годе без поражений в чемпионате. Последний раз "Ливерпуль" проигрывал в АПЛ 3 января 2019 года на выезде "Манчестер Сити".

"Ливерпуль" забил во всех 22-х матчах этого сезона в АПЛ. Рекорд принадлежит лондонскому "Арсеналу", который забивал в каждом матче течение сезона.

"Ливерпуль" установил новый рекорд топ-5 лиг Европы, набрав за первые 22 тура 64 очка. До этого рекорд принадлежал "Баварии" (сезон 2013/14) и "Манчестер Сити" (сезон 2017/18), которые набирали 62 очка. Оба клуба тренировал Пеп Гвардиола.

Салах наконец забил в ворота "Манчестер Юнайтед". Он забивал 23-м из 25-и клубам АПЛ, против которых играл. Голы от него пока не пропускала "Астон Вилла", а также "Суонси", который выступает в Чемпионшипе.



Салах забивал 23-м командам АПЛ (фото: twitter.com/LFC)

"Ливерпуль" оторвался на 16 очков от второго места, имея матч в запасе. Если такой отрыв сохранится, команда уже через десять туров может оформить чемпионство. Это может произойти в матче против "Манчестер Сити" на выезде 4 апреля.