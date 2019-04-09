Ливерпуль – Порту: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Ливерпуль – Порту: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/2019
Ливерпуль – Порту: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/lfc

"Ливерпуль" и "Порту" второй год подряд сыграют друг против друга в рамках плей-офф Лиги чемпионов. На этот раз команды встретятся на стадии 1/4 финала. Поединок можно будет посмотреть в Украине онлайн и по телевидению.

Матч "Ливерпуль" – "Порту" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на канале "Футбол 1", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Ливерпуль" – "Порту" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Ливерпуль" – "Порту" состоится в среду, 13 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Ливерпуль" – "Порту" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Ливерпуль Лига чемпионов
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