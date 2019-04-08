Ливерпуль – Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Пути английского "Ливерпуля" и португальского "Порту" в седьмой раз пересеклись в истории. На этот раз команды в очном противостоянии будут бороться за путевку в полуфинал.

Обе команды находятся в хорошей форме и имеют замечательную серию. "Ливерпуль" не проигрывает от 7-го января. А "Порту" после нескольких побед вместе с "Бенфикой" лидирует в чемпионате Португалии.

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В предыдущем раунде "Ливерпуль" прошел "Баварию", одолев немецкого гранда на его же стадионе. "Порту" в дополнительное время выбил итальянскую "Рому".

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"Порту" еще никогда не побеждал "Ливерпуль". Очевидно, что сделать это на "Энфилде" будет чрезвычайно сложно. Коэффициент на выездную победу "драконов" 10.75. Больше шансов у "Порту" добыть ничью – 5.50. На успех "Ливерпуля" коэффициент 1.28. Что интересно, последняя игра между командами состоялась в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. И матч в Ливерпуле завершился 0:0. Но в первом матче в Португалии англичане победили 5:0.

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В шести матчах "Ливерпуль" трижды побеждал португальцев. На четвертую победу "мерсисайдцев" коэффициент 1.30. Ничейный результат букмекеры оценили в 5.70, а победу гостей – 10.5.

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"Ливерпуль" в прошлом году добрался до финала и полностью стремится повторить успех. Чтобы выйти в полуфинал, где англичан ждет победитель пары "Барселона" – "Манчестер Юнайтед", подопечным Юргена Клоппа надо побеждать "Порту". На домашний успех англичан коэффициент 1.32. Трижды команды расходились миром и такой результат будет превосходным для "Порту". На ничью коэффициент 6.00. Победу "Порту" букмекеры оценили коэффициентом 10.50.

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту" состоится во вторник, 9 апреля. Начало игры, в 22:00. Обзор матча читайте на Спорт24.

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