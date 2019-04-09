"Ливерпуль" комфортно одолел "Порту": видео

Английский "Ливерпуль" сделал первый шаг в полуфинал Лиги чемпионов. "Красные" на своем поле победили "Порту" в рамках четвертьфинала.

Ливерпуль – Порту 2:0

Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26

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В предыдущем раунде "Ливерпуль" прошел "Баварию", одолев немецкого гранда на его же стадионе. "Мерсисайдцы" победили в пяти матчах подряд и подошли к игре в хорошем настроении. "Порту", который в дополнительное время выбил итальянскую "Рому", не проигрывает шесть матчей и тоже находится в хорошем тонусе.

Главной проблемой для Юргена Клоппа было отсутствие Робертсона, который из-за перебора желтых карточек пропускал матч. Его место занял Милнер. Относительно других позиций, то в "Ливерпуле" играли все обновленные игроки. В свою очередь "драконы" остались без лидера защиты Пепе и Эктора Эрреры – оба перебрали желтые карточки.

Уже на 5 минуте португальцы поняли, что им будет нелегко, поскольку едва ли не первая акцентированная атака хозяев завершилась голом. Мане нашел замечательным пассом в штрафной" Порту " Фирмино, который отдал на Кейта. Тот, не долго думая, пробил и благодаря рикошету открыл счет в игре.

"Порту" пытался ответить своими атаками, но защитники "Ливерпуля" играли надежно. А на 21 минуте счет мог стать 2:0. Ужасная обрезка португальцев позволила Салаху выйти один на один с Касильясом. Египтянин переиграл испанца, но в ворота не попал. Но через 5 минут "мерсисайдцы" достигли своего. Хендерсон прекрасным пасом нашел Арнольда, который прострелил на Фирмино и тот без проблем переправил мяч в пустые ворота-2: 0.

Только после второго гола у "Порту" начали появляться моменты. На 29 минуте Марега выскочил на свидание с Алисоном, но бразилец спас партнеров. Уже через две минуты Марега, находясь в штрафной, пробил с разворота. Однако мяч полетел прямо в руки голкипера. До завершения тайма еще один момент имел Фирмино. Бразилец после прострела с фланга не смог попасть в ворота с близкого расстояния. Таким образом, команды ушли отдыхать при счете 2:0.

Ливерпуль – Порту – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва "Порту" бросил все силы, чтобы отыграться. Гол на выезде существенно бы улучшил дела "драконов" перед ответной игрой. Португальцы интересно атаковали, однако практически ни разу серьезно не побеспокоили Алисона. Большинство атак "Порту" завершались на стадии последней передачи, или же легкими ударами, которые не создавали проблем для Алісона.

В свою очередь "Ливерпуль" получил возможность играть на контратаках. Хозяева позволяли "Порту" приближались к своим владениям, однако там же перехватывали мяч и разгоняли стремительные контратаки. И во втором тайме командам так и не удалось порадовать зрителей голами. "Ливерпуль" одержал комфортную победу 2:0 и уже 17 апреля сыграет против "Порту" в Португалии.

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