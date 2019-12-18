"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" в Кубке Лиги, пропустив четыре гола в первом тайме: видео

Английский "Ливерпуль" попал в довольно непростое положение. Команде пришлось провести два матча меньше, чем за 24 часа. При этом на разных континентах.

Первый матч команда провела в четвертьфинале Кубка Лиги на выезде против "Астон Виллы" во вторник, 17 декабря. А уже 18 декабря на команду ожидает матч против "Монтеррей" в полуфинале Клубного чемпионата мира в Катаре.

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Поэтому на матч против "Астон Виллы" отправилась молодежь. Средний возраст футболистов, вышедших на поле – 19 лет и 182 дня. Там не было никого старше 22 лет.

Однако молодежь ничего не сумела противопоставить "Астон Вилле". Хотя матч получился довольно боевым, еще в первом тайме "мерсисайдцы" пропустили четыре раза. Забивали Хурихейн и дважды Коджия. Еще один гол в собственные ворота забил Бойс. Во втором тайме уже в компенсированное арбитром время Уэсли забил пятый гол в матче.

Видеообзор матча Астон Вилла – Ливерпуль

Стоит отметить, что это не впервые "Ливерпуль" пропускает пять голов в матче Кубка лиги в этом сезоне. В предыдущей стадии "мерсисайдцы" столько же пропустили от "Арсенала". Однако тогда сыграло немало игроков из основы – Гомес, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Кейта и оригами. Сам матч закончился вничью 5:5, а "Ливерпуль" выиграл лишь в серии пенальти.