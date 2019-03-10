"Ливерпуль" пропустил сухой лист в матче с "Бернли": видео

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Вратарь "Ливерпуля" Алисон
Вратарь "Ливерпуля" Алисон / twitter.com/fantasyiteam

"Ливерпуль" в рамках 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" пропустил курьезный гол после углового.

Уже на стартовых минутах гости сумели заработать стандартное положение у ворот "Ливерпуля", которое завершилось удивительным голом.

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Полузащитник "Бернли" Эли Вествуд выполнил удар с углового и мяч залетел в дальний угол ворот Алисона Бекера.

Несмотря на то, что ни один футболист не коснулся мяча, Вествуду удалось забить гол, который в футболе называют сухим листом.

Отметим, что "Ливерпуль" уже успел не только сравнять счет, но и выйти вперед. Голы забили Фирмино и Мане.

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Теги: Футбол Спорт ФК Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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