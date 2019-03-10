"Ливерпуль" пропустил сухой лист в матче с "Бернли": видео

"Ливерпуль" в рамках 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" пропустил курьезный гол после углового.

Уже на стартовых минутах гости сумели заработать стандартное положение у ворот "Ливерпуля", которое завершилось удивительным голом.

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Полузащитник "Бернли" Эли Вествуд выполнил удар с углового и мяч залетел в дальний угол ворот Алисона Бекера.

Несмотря на то, что ни один футболист не коснулся мяча, Вествуду удалось забить гол, который в футболе называют сухим листом.

Directly from a corner, Burnley's Ashley Westwood 'crosses' it in for the opener at Anfield.

What a goal! #LIVBUR



pic.twitter.com/bhnsDHnPab — Ayodeji Ayodeji (@AyodejiX2) 10 марта 2019 г.

Отметим, что "Ливерпуль" уже успел не только сравнять счет, но и выйти вперед. Голы забили Фирмино и Мане.

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