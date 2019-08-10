"Ливерпуль" разгромил "Норвич" на старте нового сезона АПЛ: видео

"Ливерпуль" разгромил "Норвич" со счетом 4:1 в стартовом матче первого тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль – Норвич 4:1

Голы: Хенли, 7 (авт.), Салах, 19, ван Дейк, 28, Ориги, 42 – Пукки, 64

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Открыл счет голом в собственные ворота Хенли уже на 7-й минуте матча. Салах удвоил преимущество мерсисайдцев после передачи Фирмино, а чуть позже ассистировал ван Дейку с углового.

Ориджи до перерыва сделал счет 4:0, а во второй половине голом престижа отметился Пукки, забив Адриану, который сменил Алиссона в воротах из-за травмы бразильца.

"Ливерпуль" успешно начинает новый сезон в Премьер-лиге, а уже в среду, 14 августа, команда Юргена Клоппа встретится с "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.

Во втором туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграет на выезде против "Саутгемптона". "Норвич" на своем поле примет "Ньюкасл".

Видеообзор матча Ливерпуль – Норвич