"Ливерпуль" разгромно проиграл "Уотфорду" и не смог повторить рекорд "Арсенала" в АПЛ: видео

29 февраля "Ливерпуль" потерпел первое поражение в рамках чемпионата Англии (АПЛ) сезона 2019/2020. "Мерсисайдцы" на выезде сенсационно проиграли "Уотфорду".

Уотфорд – Ливерпуль 3:0

Голы: Сарр, 54, 60, Дини, 72

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Первый тайм не увенчался большим количеством опасных моментов. "Уотфорд" упустил два случая отличиться. В начале матча Жерар Деулофеу ударом с линии штрафной не попал в ворота, пробив выше.

А под занавес тайма Трой Дини отправил мяч на несколько сантиметров мимо правой стойки. Оказалось, что "шершни" приготовили все самое интересное на вторую половину игры.

На 54 и 60 минуте "Ливерпуль" шокировал Сарр. Сенегальский нападающий оформил дубль в ворота Алиссона. В первом голе Сарр прекрасно сыграл на опережение и проткнул мяч в ворота.

Видео первого гола Сарра

Во втором голе сенегальцу удалось избежать офсайда и убежать на свидание с вратарем "Ливерпуля". Сарр уверенно переиграл бразильца – 2:0.

Видео второго гола Сарра

После второго гола наставник гостей Юрген Клопп попытался спасти игру. Немец выпустил Лаллану и Ориги, однако это не помогло. На 72 минуте защитники "Ливерпуля" грубо ошиблись. Сарр отдал на Дини, который красивым ударом пробил по пустым воротам.

Видео гола Дини

За весь матч "Ливерпуль" нанес только один удар в створ ворот хозяев. Это первое поражение "Ливерпуля" в рамках АПЛ сезона 2019/2020. "Мерсисайдцы" выиграли 26 матчей и один раз сыграли вничью.

Из-за поражения "Ливерпуль" не сможет повторить рекорд "Арсенала", который в сезоне 2003/2004 не проиграл ни одного матча в рамках АПЛ и стал чемпионом.