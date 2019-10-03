"Ливерпуль" с большим трудом победил "Зальцбург" в матче с 7 голами: видео

Английский "Ливерпуль" с большим трудом обыграл австрийский "Зальцбург" в результативном матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 4:3.

Ливерпуль – Зальцбург 4:3

Голы: Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 – Хван, 39, Минамино, 56, Холанд, 60

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Еще в первом тайме зрители на "Энфилде" увидели четыре мяча. Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах позволили "Ливерпулю" выйти вперед с разницей в три мяча. Но еще до перерыва австрийцы один гол отыграли – Хван Хи Чхан поразил ворота Адриана.

Видео гола Мане

Видео гола Робертсона

Видео первого гола Салаха

Видео гола Хван Хи

Во втором тайме "Зальцбург" продолжил отыгрываться. Сначала Такуми Минамино сократил отставание в счете до одного гола, а на 60-й минуте счет стал 3:3 – Эрлинг Холланд замкнул прострел того же Минамино.

Видео гола Минамино

Видео гола Холанда

И все же "Ливерпуль" одержал победу. Мохамед Салах после паса Фирмино, который стал для него третьим голевым в этой игре, забил четвертый мяч.

Видео второго гола Салаха

У "Ливерпуля" и "Зальцбурга" по 3 очка после этой игры. Лидер же – Наполи, который после ничьей с "Генком", имеет в активе 4 очка.