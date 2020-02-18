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"Ливерпуль" точно сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

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"Ливерпуль" сыграет в Лиге чемпионов 2020/21 / twitter.com/LFC

Первым участником Лиги чемпионов сезона 2020/21 будет английский "Ливерпуль". Клуб гарантировал себе попадание в главный европейский клубный турнир благодаря победе "Манчестер Юнайтед" над "Челси".

Напомним, "Челси", который идет четвертым в турнирной таблице, уступил дома "Манчестер Юнайтед". При этом два гола лондонского клуба в этом матче не было засчитано.

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Это поражение гарантировало, что "Ливерпуль" не опустится ниже пятого места и точно выступит в Лиге чемпионов. Учитывая дисквалификацию "Манчестер Сити", который идет на втором месте, то именно это место и гарантирует команде попадание в Лигу чемпионов.

При этом "Ливерпуль" опережает пятый "Тоттенхэм" на 36 очков за 12 туров до конца чемпионата. Но "Тоттенхэму" в следующем туре играть против "Челси", который на четвертом месте, опережая "шпор" всего на одно очко. Учитывая, что как минимум одна из команд потеряет очки, то "Ливерпуль" не вылетит из топ-4.

При этом "Ливерпуль", который на 25 очков опережает "Манчестер Сити" (у "горожан" матч в запасе), уже в тридцать первом туре АПЛ может оформить чемпионство. Это будет 21 марта, а команда будет принимать "Кристал Пэлас". Хотя это может произойти и раньше, если "МанСити" продолжит терять очки.

Напомним, "Ливерпуль" уже во вторник, 18 февраля, сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов – на выезде против "Атлетико". "МанСити" же в среду, 19 февраля, примет "Вест Хэм". Это перенесенный матч 26-в тура АПЛ.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Лига чемпионов Спорт Футбол ФК Ливерпуль
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