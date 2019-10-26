Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч 27 октября 2019
Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

В воскресенье, 27 октября, в центральном матче 10 тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на "Энфилде" примет лондонский "Тоттенхэм". Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Разрешение на показ матчей Английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

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Также матчи будут транслироваться на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 27 октября. Начало игры в 18:30.

После 9 туров "Ливерпуль" единоличный лидер чемпионата Англии. В активе команды Юргена Клоппа 25 очков. Зато "Тоттенхэм" неудачно начал сезон. "Шпоры" набрали только 12 очков и находятся в середине турнирной таблицы.

Обзор матча – читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Ливерпуль Тоттенхем
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