Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч АПЛ

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Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч АПЛ 2018/2019
Ливерпуль – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч АПЛ

Центральным матчем 32-го тура АПЛ станет противостояние "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Этот матч можно будет посмотреть и в Украине, как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 18:25, сама игра начнется в 18:30.

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Смотреть онлайн матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. И просмотр видео на этом сайте платный и требует регистрации. Месячный доступ к трансляции – 69 гривен в месяц.

Матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало встречи в 18:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Тоттенхем ФК Ливерпуль
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