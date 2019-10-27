"Ливерпуль" в сложном матче вырвал победу у "Тоттенхэма"

Программу 10 тура чемпионата Англии закрывал центральный матч, в котором "Ливерпуль" принимал "Тоттенхэм". Хозяевам удалось одержать тяжелую победу, уступая в счете после первого тайма.

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1

Голы: Хендерсон, 52, Салах, 75 (п) – Кейн, 1

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Оба клуба провели успешные матчи в Лиге чемпионов. "Мерсисайдцы" разгромили "Генк", а "шпоры" не оставили камня на камне от "Црвены Звезды". Поэтому к поединку в рамках чемпионата Англии коллективы подходили в хорошем настроении.

Неожиданное начало

Уже первая атака гостей из северного Лондона увенчалась голом. Сон мощным ударом попал в перекладину, первым на добивании был Кейн и в падении переправил мяч в ворота.

Такой ход событий совершенно не устраивал хозяев, которые побежали отыгрываться. Однако острых моментов у подопечных Юргена Клопп было крайне мало. Однако на 25 минуте счет 2:0 мог сделать Эриксен. Кристиан упустил прекрасную возможность забить, пробив с близкого расстояния мимо левой стойки.

"Ливерпуль" ответил очень остро. Мохамед Салах упустил стопроцентный голевой момент. Египтянин завершил свой блестящий индивидуальный проход ударом из пределов штрафной. Мяч летел в правый угол ворот, но Пауло Гассанига выполнил потрясающий сейв. На добивании был Фирмино, но вратарь спас "шпор".

За минуту момент был у Ван Дайка. Мяч после его прицельного удара головой, казалось, влетит под перекладину, но Пауло Гассанига выдал неплохой сейв, предотвратив гол. Еще один сейв Пауло совершил после того, как Трент Александер-Арнольд послал пушечный удар в левый угол ворот. "Тоттенхэм" выдержал тяжелые минуты, поэтому на перерыв команды ушли за преимущества гостей.

Победный камбэк

В начале второго тайма хороший шанс упустил Сон. Он с легкостью оставил позади защитников и оказался в удачной позиции перед воротами. Кореец пробил, надеясь переиграть голкипера, но мяч попал в перекладину. После этого "Ливерпулю" удалось отыграться. Капитан "мерсисадйців" оказался в нужном месте в штрафной "шпор" и в касание пробил мимо Гассанига – 1:1.

"Ливерпуль" продолжал держать защиту лондонцев в напряжении, что привело ко второму голу. На 74 минуте Серж Орье в штрафной нарушил правила против Мане, который хитро подставился-пенальти. С отметки отлично пробил Салах и вывел "Ливерпуль" вперед.

Моментов у гостей было крайне мало, хотя после второго пропущенного гола они владели инициативой Отличную возможность сравнять счет на 89 минуте имел Роуз. Он классно обыграл защитников "Ливерпуля" в штрафной и вышел на ударную позицию. Однако удар игрока "Тоттенхэма" оказался крайне неудачным. В компенсированное время классно пробил Сон и Алдервейрелд, но Алиссон дважды спас "Ливерпуль". На этом команды и завершили.

Благодаря очередной победе "Ливерпуль" продолжает удерживать первое место в чемпионате. "Манчестер Сити", который на второй позиции, отстает на 6 очков. "Тоттенхэм" с 12 очка находится в середине таблицы.