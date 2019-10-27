Ливерпуль – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Центральным противостоянием 10-го тура АПЛ станет встреча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Игра состоится в воскресенье, 27 октября. Букмекеры дали свой прогно на этот матч.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз

"Ливерпуль" к предыдущему матчу в чемпионате Англии шел чемпионским шествием – одни победы. Первым, кто сумел отобрать очки у "красных", стал "Манчестер Юнайтед". Команды сыграли вничью.

Зато "Тоттенхэм" в этом сезоне уже не выглядит такой мощной силой, как в прошлом сезоне. Как следствие – три поражения в чемпионате, вылет из Кубка Футбольной лиги и унизительное поражение от "Баварии" в Лиге чемпионов 2:7.

Матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 27 октября. Начало матча в 18:30. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

Прогноз букмекеров на матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Поэтому не удивительно, что с такими сериями "Ливерпуль" является фаворитом этого матча. Букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,50-1,56 на победу хозяев. Между тем победа "Тоттенхэма" – 6,00-6,50. Ничья в матче – 4,33-4,70.