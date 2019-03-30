Ливерпуль – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ
"Ливерпуль" продолжает погоню за чемпионским титулом. На этот раз на пути "мерсисайдцев" будет команда, которая пока занимает третье место в АПЛ – "Тоттенхэм". Букмекеры дали свой прогноз на этот топ-матч.
Накануне "Манчестер Сити" без проблем обыграл "Фулхэм" и снова возглавил турнирную таблицу. Однако отрыв от "Ливерпуля" составляет одно очко. Поэтому обеим командам нужно побеждать.
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"Тоттенхэму" же нужно побеждать, чтобы сохранить третье место, на которое также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
Однако букмекеры преимущество в этом матче отдают именно "Ливерпулю".
Прогноз William Hill
Их эксперты оценили шансы на победу "Ливерпуля" коэффициентом 1,53. На то, что "Тоттенхэм" сможет победить на "Энфилд Роуд" коэффициент 6,00. Ничья в этом матче – 4,33.
При этом букмекеры не слишком верят в то, что Кейн сможет забить в этом матче – коэффициент 2,60 на гол англичанина. Например, гол Мохаеда Салаха или Садьо Мане получил коэффициент 2,00. По 2,50 оценены голы Дэниэла Старриджа, Диваока Оирджи, Роберто Фирмино или Джердана Шакири.
К слову, Гарри Кейн получил знак Ордена Британской империи
Прогноз "Фаворит спорт"
Они оценили победу "Тоттенхэма" в 6,00. Победа "Ливерпуля" получила коэффициент 1,56. Ничья – 4,30.
По количеству голов, то "тотал больше 2,5" оценен в 1,63. А "тотал меньше 2,5" – 2,19. При этом больше шансов на то, что голы будут забивать обе команды. На то, что в матче забьют и "Ливерпуль", и "Тоттенхэм", коэффициент 1,68. На то, что этого не произойдет – 2,10.
Прогноз PariMatch
Согласно прогнозу их букмекеров, победа "Ливерпуля" – 1,55. Победа клуба из Лондона – 5,80. Ничья в матче – 4,50.
Матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало встречи в 18:30. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.
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