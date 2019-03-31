"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" благодаря курьезному автоголу на последней минуте встречи: видео

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Ливерпуль – Тоттенхэм: видео голов, обзор матча АПЛ 2018/2019
Ливерпуль – Тоттенхэм: результат матча

"Ливерпуль" продолжает погоню за чемпионством. На этот раз на "Энфилд Роуд" к ним пришел третий "Тоттенхэм". Обеим командам надо было побеждать – "Ливерпулю" чтобы обойти "Манчестер Сити", а "Тоттенхэму" – чтобы уберечь третье место от посягательств "Манчестер Юнайтед".

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:1
Голи: Фирмино, 16, Алдервейрелд, 90+1 (авт.) – Лукас Моура, 70

Матч выдался довольно нервным. Обе команды немало ошибались впереди. Неуверенно играли и оба вратаря. Но воспользоваться ошибкой стражей ворот не удавалось. Пока на шестнадцатой минуте Робертсон не навесил в штрафную. Именно туда, где находился Фирмино. Бразилец оказался без опеки и переправил мяч в ворота соперников.

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Моменты как легко возникали у обоих ворот, так и с такой же легкостью упускались.

То же было и во втором тайме – игроки чаще пробивали мимо рамки ворот, чем в плоскость. Даже гол "Тоттенхэма" вышел несколько курьезным. Гарри Кейн перевел мяч на правый фланг атаки. Оттуда Киран Триппьер сбрасывал на партнера. Пробивать должен был Кристиан Эриксен, но у него мяч слетел с ноги, улетев в Лукаса Моури. Последний и сравнял счет матча.

Пропущенный гол лучше повлиял на гостей. После этого они имели как минимум две возможности, чтобы выйти вперед. Особенно опасно, когда "шпоры" выходили два в одного. Но Мусса Сиссоко отправил мяч выше ворот.

Поплатились за это они уже в добавленное арбитром время. После подачи с углового мяч удалось вернуть в штрафную площадку, туда, где находился Салах. Он пробил головой. Не слишком удачно. Но еще хуже сыграл в воротах Льорис. Вместо того, чтобы поймать мяч, он отразил его. А тот, попав в Алдервейрелда, закатился под голкипером в ворота.

Стоит заметить, как вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте

"Ливерпуль" побеждает и снова поднимается на первое место, опережая "Манчестер Сити" на два очка. Однако в последних еще матч в запасе. Зато "Тоттенхэм" теперь имеет одинаковое количество очков с МЮ – по 61. 60 очков и игру в запасе имеет "Арсенал".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Тоттенхем ФК Ливерпуль
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