"Ливерпуль" установил два феноменальных рекорда

"Ливерпуль" после победы над "Тоттенхэмом" в 22-м туре чемпионата Англии установил несколько рекордов. "Мерсисайдцы" установили рекорд не только в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ), но и топ-5 чемпионатов Европы.

Команда Юргена Клоппа набрала 104 очка (33 победы, 5 ничьих, 0 поражений) в последних 38 матчах Премьер-лиги. Серия учитывает матчи и в прошлом сезоне. В чемпионате "Ливерпуль" не проигрывает с 3-го января 2019 года.

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"Ливерпуль", таким образом, установил рекорд АПЛ. "Манчестер Сити" в 2018 году и "Челси" в 2005-в набирали по 102 очка в 38 матчах.

Также "Ливерпуль" стал первой командой в истории топ-5 лиг Европы, которой удалось выиграть 20 из 21 стартового матча чемпионата.

"Мерсисайдцы" набрали 61 очко за 21 матч, что также является лучшим результатом за один сезон в топ-5 лигах Европы.

Сейчас "Ливерпуль" единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Юргена Клоппа на 16 очков опережает "Лестер", который на второй строчке.

Кроме того, "Ливерпуль" имеет игру в запасе.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" набрал 97 очков, но не сумел выиграть чемпионат. "Манчестер Сити" опередил "красных" на одно очко.