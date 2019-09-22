"Ливерпуль" в безумном матче победил "Челси": видео

В центральном матче 8-го тура чемпионата Англии встретились "Челси" и "Ливерпуль". Победу удалось получить "мерсисайдцам", которые выиграли свой шестой матч подряд в рамках АПЛ.

Челси – Ливерпуль 1:2

Голы: Канте, 71 – Александр-Арнольд, 14 Фирмино, 30

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Обе команды сдержанно начали игру и длительное время присматривались друг к другу. "Ливерпулю" удалось открыть счет в игре, забив ранний гол. "Мерсисайдцы" заработали опасный стандартный удар на границе штрафной площадки "синих". Гости креативно разыграли штрафной и Александр-Арнольд вколотил мяч в сетку.

Видео гола Александра-Арнольда

На 24 минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда организовали первый действительно острый момент. Тэмми Абрахам хорошо приложился к мячу, но Адриан был на месте и отбил удар форварда. В середине тайма "аристократы" отыгрались. Сезар Аспиликуэта воспользовался сумбуром в обороне "Ливерпуля". Но при начальной фазе атаки игрок "Челси" был в положении вне игры, поэтому гол отменили благодаря системе VAR.

Отмененный гол – не самое худшее, что ждало лондонцев. В следующей же атаке "Ливерпуль" закрепил преимущество. Фирмино замкнул навес Роберстона с углового – 2:0.

Видео гола Фирмино

Сразу после перерыва "красные" могли сделать счет разгромным. Фирмино неудобно для вратаря пробил, но Кэпа совершил сногсшибательный сейв. "Аристократы" ответили на 60 минуте. Канте пробил с угла штрафной, но промахнулся.

В середине тайма "Челси" отыграл один мяч. Канте получил мяч на половине поля "Ливерпуля", обыграл нескольких игроков и без сопротивления пробил в верхний угол ворот Адриана. Голкипер гостей не смог отбить сказочный удар Канте – 1:2.

Видео гола Канте

На 88 минуте "Челси" мог сравнять счет. Батшуаи классно замыкал навес Алонсо с левого фланга, но удару бельгийца не хватило точности. Мяч пролетел у стойки ворот Адриана. "Ливерпуль" последние минуты играл на отбой, в то время, как "пенсионеры" устроили нашествие. На 90 минуте шанс вырвать ничью должен был Маунт. Алонсо отдал прекрасную передачу в штрафную и Маунт пробил в касание, но выше ворот. Хозяева так и не смогли отыграться.

Благодаря этой победе подопечные Юргена Клоппа продолжают возглавлять турнирную таблицу. "Манчестер Сити" проигрывает 5 очков. "Челси" находится на 11-й строчке. "Синие" за шесть поединков только дважды получали победы.