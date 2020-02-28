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"Ливерпуль" в стиле 90-х: клуб выпустил оригинальную форму

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"Ливерпуль" представил коллекцию одежды в стиле ретро. В презентации одежды приняли участие ведущие игроки команды.

Дизайн возвращает болельщиков в 1990-й год. На одежду нанесена старая эмблема "Ливерпуля".

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Выполнена она в интересных тонах: черном, белом и зеленом. Коллекция включает футболки, свитера, спортивные штаны и куртки.

Добавим, что "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 22 пункта от ближайшего конкурента "Манчестер Сити".

Отметим, что в матче 27-го тура АПЛ "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" со счетом 3:2.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол АПЛ ФК Ливерпуль
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