"Ливерпуль" в стиле 90-х: клуб выпустил оригинальную форму
"Ливерпуль" представил коллекцию одежды в стиле ретро. В презентации одежды приняли участие ведущие игроки команды.
Дизайн возвращает болельщиков в 1990-й год. На одежду нанесена старая эмблема "Ливерпуля".
Читайте также: Букмекеры назвали "Ливерпуль" чемпионом АПЛ и начали выплачивать выигрыш
Выполнена она в интересных тонах: черном, белом и зеленом. Коллекция включает футболки, свитера, спортивные штаны и куртки.
Добавим, что "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 22 пункта от ближайшего конкурента "Манчестер Сити".
Отметим, что в матче 27-го тура АПЛ "Ливерпуль" победил "Вест Хэм" со счетом 3:2.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии