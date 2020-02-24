Ливерпуль – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

В понедельник, 24 февраля, "Ливерпуль" принимает "Вест Хэм" в рамках 27 тура английской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24. Начало встречи – в 22:00.

Закроет 27-й тур английской Премьер-лиги матч между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом". Подопечным Юргена Клоппа нужно всего пять побед, чтобы официально оформить чемпионский титул. Игра против "молотобойцев" должна стать легкой прогулкой для "красных", учитывая игровую форму гостей.

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Смена главного тренера особо не помогла "Вест Хэму": дела при Дэвиде Мойесе идут не лучшим образом, а клуб находится в зоне вылета. Правда до 17-й строчки лишь один пункт, а в матче с Ливерпулем "молотобойцам" не светит ничего хорошего.

Как и ранее, не доступен Андрей Ярмоленко – он хоть и приступил к тренировкам, но не готов играть. У "Ливерпуля" одна серьезная потеря – Джордан Хендерсон пропустит как минимум три недели, поэтому также не доступен на предстоящую игру.

Ливерпуль – Вест Хэм: онлайн-трансляция