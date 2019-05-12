Ливерпуль – Вулверхэмптон: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

В матче против "Вулверхэмптона" "Ливерпуль" может оформить чемпионство в Англии. Однако для этого нужно победить в этом матче в воскресенье, 12 мая. И чтобы свой параллельный матч не выиграл "Манчестер Сити". Посмотреть игру "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" можно будет и в Украине. Как по телевизору, так и онлайн.

Матч "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. И стоит напомнить, что доступ к трансляции платный – 89 гривен в месяц. Однако там есть возможность просматривать моменты матча, а также смотреть онлайн другие матчи – чемпионат Украины, Италии и Англии, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Поединок 38-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" состоится в воскресенье, 12 мая. Начало игры – в 17:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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