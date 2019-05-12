Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео

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Ливерпуль - Вулверхэмптон: обзор матча и видео голов 12 мая 2019
Ливерпуль – Вулверхэмптон видео голов

"Ливерпуль" в последнем матче чемпионата Англии на своем поле победил "Вулверхэмптон". "Красным" хватило двух голов, чтобы одолеть гостей.

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:0
Голы: Мане, 17, 82

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"Ливерпулю", чтобы стать чемпионом Англии, нужно было не только побеждать "волков", но и надеяться, что свой матч против "Брайтона" не выиграет "Манчестер Сити". После невероятного камбэка в поединке с "Барселоной" команда Юргена Клоппа была достаточно "тяжелой" и не сразу включилась в игру. Первые 15 минут команды присматривались друг к другу.

А уже на 17 минуте герой матча с "Барселоной" Трент Александер-Арнольд выполнил фирменный прострел в штрафную и нашел Мане. Сенегалец спокойно пробил по воротам – 1:0. После забитого мяча "мерсисайдцы" несколько успокоились. В свою очередь "Вулверхэмптон" не спешил атаковать и за весь первый тайм не нанес ни одного удара в створ ворот Алисона.

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После перерыва "Вулверхэмптон" несколько активизировался, в результате чего у ворот Алисона стало больше опасных моментов. Однако "волкам" не удалось пробить бразильского голкипера. "Ливерпуль" продолжал доминировать и стремился увеличить преимущество.

"Мерсисайдцы" своего достигли. На 82 минуте Арнольд отдал прекрасный пас с фланга и Мане оформил дубль. И Мане, и Салах были в офсайде, который бригада арбитров упустила. Системы VAR в АПЛ пока не используют, поэтому гол засчитали.

Ливерпуль – Вулверхэмптон – видеообзор матча

"Ливерпуль" в сезоне 2018/2019 набрал 97 очков, что является клубным рекордом. Однако "мерсисайдцы" не смогли стать чемпионами Англии, поскольку "Манчестер Сити" победил "Брайтон" и набрал 98 очков.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль
Источник: 24 канал
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