Ливерпуль – Вулверхэмптон: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

"Ливерпуль" сохраняет шансы на победу в чемпионате Англии. Но для этого надо самим выигрывать у "Вулверхэмптона" и надеяться, что "Манчестер Сити" в параллельном матче не обыграет "Брайтон". Оба матча состоятся в воскресенье, 12 мая. Букмекеры оценили шансы "Ливерпуля" на домашнюю победу.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" в первом круге уступил "Ливерпулю" (0:2), но доставил команде Юргена Клоппа немало хлопот. Позже "волки" взяли реванш, обыграв "красных" в Кубке Англии (2:1). Правда, в том памятном матче "Ливерпуль" встал перед ними, мягко говоря, не в сильнейшем составе.

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Прогноз William Hill

Их эксперты оценили победу "Ливерпуля" коэффициентом 1,27. На то, что победит "Вулверхэмптон" – 12,00. Ничья в матче – 5,80.

Букмекеры ожидают, что в матче будет минимум три гола. Коэффициент на ставку "тотал матча больше 2,5" – 1,57, в то время как "тотал матча меньше 2,5" – 2,30.

Что касается забитых голов, то больше шансов отличиться у двух игроков "Ливерпуля" – Мохамеда Салаха и Садио Мане – по 1,85. У "волков" может отличиться Рауль Хименес – коэффициент 4 на его победу.

Прогноз PariMatch

Букмекеры этой конторы выставили коэффициент в 11 на победу "Вулверхэмптон". Победа "Ливерпуля" – 1,26. Ничья – тоже 5,80.

Эксперты больше ожидают в матче, забьет гол лишь одна команда – 1,80 на это. На то, что отметятся обе – 2,01.

Относительно авторов голов, то у Садио Мане коэффициент 2,15, Мохаммеда Салаха – 1,80. Гол Рауля Хименеса – тоже 4.

Прогноз Marathon bet

Победа "Ливерпуля" имеет самый высокий коэффициент – 1,30. Победа "Вулверхэмптон" – 11. Ничья – 6,15.

Матч АПЛ "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" состоится в воскресенье, 12 мая. Начало встречи – в 17:00. Видео голов и обзор матча читайте на сайте Спорт 24.

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