Польский легионер "Баварии" Роберт Левандовский отметился вычурным голом из-за ляпа голкипера "Байера". Его гол присоединился к разгрому соперника в финале Кубка Германии.

В финале Кубка Германии "Бавария" встречалась с "Байером", пишет 24 канал.

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Курьезный гол

На 59-й минуте произошел просто невероятный голевой эпизод. Нойер показал настоящие навыки великолепного ассиста и, находясь в непростой позиции, сумел точно выбить на Левандовского. Поляк находился примерно в 5 метрах от ворот соперника.

Роберт технично укротил мяч и метров с 30-ти мощно пробил в ворота "Байера". Похоже, Градецки не ожидал такого от нападающего и почти парировал мяч, но выпустил его в последний момент.

Мяч полетел от его рук между ног и закатился в собственные ворота – гол из-за ляпа голкипера.

В итоге мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" – 2:4.

Странный гол Левандовского