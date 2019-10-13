"Ляпис-98" развлечет зрителей перед матчем Украина – Португалия, гимн исполнит известная группа

Украинская ассоциация футбола готовит для болельщиков сборной Украины несколько сюрпризов ко Дню защитника Украины и Дню украинского казачества. В понедельник, 14-го октября, сборная Украины в Киеве сыграет против Португалии.

Перед матчем состоится шоу-программа с участием группы "Ляпис-98", выступление Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского и многое другое, информирует сайт УАФ.

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Ведущим шоу-программы будет Артем Гагарин. Также в УАФ обещают удивить болельщиков ярким звучанием Гимна Украины.

Однако, кто будет исполнять его на этот раз, в УАФ не сообщают. Это будет всемирно известный коллектив.

На матче Украины против Литвы в Харькове Гимн Украины исполнил известный певец Дзидзьо.

Поединок Украина – Португалия состоится 14-го октября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Главным арбитром матча будет Энтони Тейлор.

Если сборная Украины получит хотя бы одно очко, то гарантирует себе участие в групповом этапе Евро-2020.

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