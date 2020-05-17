Ляшко рассказал, почему чемпионат Украины по футболу могут не доиграть

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) договорились возобновить футбольные матчи 30 мая. УПЛ, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19, восстановится, если будут благоприятные условия.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Футбол 1".

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Более восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте; Более 50% занятости коек зараженными, которые отведены для больных COVID-19; Определенный показатель тестирования и показатель "R" – определение прироста заболеваемости за последние семь дней.

Если эти факторы начнут расти, мы вернемся к усилению карантина,

– заверил Виктор Ляшко.

Также Ляшко рассказал, что будет, если футболист какого-то клуба заболеет COVID-19.

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По его словам, нужно будет определять всех контактных лиц, которые отправятся на самоизоляцию. "Далее будем принимать конкретное решение по ситуации", – отметил Ляшко.

На данный момент в украинском футболе подтвержден один случай заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили у игрока "Миная".

В Украине по состоянию на 17 мая подтверждено 18 291 случай заражения COVID-19, 5 116 человек излечилось, 514, к сожалению, умерли.

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