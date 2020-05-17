Ляшко рассказал, почему чемпионат Украины по футболу могут не доиграть
Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) договорились возобновить футбольные матчи 30 мая. УПЛ, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19, восстановится, если будут благоприятные условия.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Футбол 1".
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Он назвал три причины, которые могут помешать доиграть чемпионат Украины по футболу
- Более восьми случаев на 100 тысяч населения в конкретном населенном пункте;
- Более 50% занятости коек зараженными, которые отведены для больных COVID-19;
- Определенный показатель тестирования и показатель "R" – определение прироста заболеваемости за последние семь дней.
Если эти факторы начнут расти, мы вернемся к усилению карантина,
– заверил Виктор Ляшко.
Также Ляшко рассказал, что будет, если футболист какого-то клуба заболеет COVID-19.
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По его словам, нужно будет определять всех контактных лиц, которые отправятся на самоизоляцию. "Далее будем принимать конкретное решение по ситуации", – отметил Ляшко.
На данный момент в украинском футболе подтвержден один случай заражения COVID-19. Коронавирус обнаружили у игрока "Миная".
В Украине по состоянию на 17 мая подтверждено 18 291 случай заражения COVID-19, 5 116 человек излечилось, 514, к сожалению, умерли.
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