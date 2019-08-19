Лэмпард не смог одержать дебютную победу в роли тренера: "Челси" и "Лестер" сыграли в ничью
Фрэнк Лэмпард все еще не может добиться дебютной победы на тренерском мостике "Челси". Синие упустили преимущество в поединке с "Лестером".
Хотя все начиналось неплохо – Маунт уже на 7-й минуте вывел лондонцев вперед.
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Но после перерыва Ндиди вырвал для "Лестера" ничью. В результате – 1:1.
"Челси" и "Лестер" сыграли вничью: видео голов
В другом поединке воскресенья, 18 августа, новичок элитного дивизиона "Шеффилд Юнайтед" дома обыграл "Кристал Пэлэс" – 1:0. Второй тур Премьер-лиги закроют понедельничным матчем "Вулверхэмптон" и " Манчестер Юнайтед".
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