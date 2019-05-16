Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео

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Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард / twitter.com/dcfcofficial

Английский клуб "Дерби", который возглавляет легендарный в прошлом футболист Фрэнк Лэмпард, вышел в финале плей-офф раунда за право играть в английской Премьер-лиге.

Лидс – Дерби 2:4
Голы: Даллас, 24, 62 – Мириотт, 45, 85, Маунт, 46, Уилсон, 58 (пен.)

Удаление: Берарди, 78 (Лидс) – Малон, 90+1 (Дерби)

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В первом матче "Лидс" одержал минимальную победу и перед ответным поединком был фаворитом. На 24 минуте "павлины" повели в счете благодаря голу Далласа. Однако в конце тайма Мириотт сравнял счет, а после перерыва "Дерби" вышел вперед благодаря голу Маунта.

На 58 минуте Уилсон закрепил успех "Дерби" и теперь отыгрываться вынужден был "Лидс". На 62 минуте Даллас оформил дубль и сравнял счет в двухматчевом противостоянии. В плей-офф раунде так называемое правило выездного гола не используют.

Решающий гол на 85 минуте забил Мириотт, когда "Лидс" был в меньшинстве после удаления Берарди. В компенсированное время арбитр уровнял составы, поскольку на красную карточку наиграл защитник "Дерби" Скотт Малон. Однако хозяева не успели этим воспользоваться.

После матча наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард вместе с командой феерично праздновал выход в финал плей-офф. В решающем матче за право играть в АПЛ "Дерби" сыграет против "Астон Вилли" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч состоится 27-го мая.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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