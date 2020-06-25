Украинский актер Алексей Горубнов считает, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, имеют право говорить, что хотят.

Актер поддержал Ломаченко и Усика, несмотря на их неоднозначные заявления. Горбунов дал интервью YouTube-каналу SportArenaTV.

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Я человек творческий и на своей шкуре это испытал. Что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Какого??? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава – й**** лучших. Тех, кто лучше в этой стране, и с флагом Украины показывают, что мы драться умеем, петь и в кино играть,

– заявил актер.

По его мнению, спортсмены и актеры имеют право говорить все, что думают, поскольку заслужили это своими достижениями.

Что известно о скандале вокруг Ломаченко и Усика

Боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с русскими и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".