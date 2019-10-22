Люблю котлеты по-киевски, – Конор МакГрегор

Бывший чемпион UFC ирландец Конор МакГрегор приехал в Киев. На пресс-конференции звездный боец рассказал, что любит котлеты по-киевски.

Конор МакгГегор рассказал, что его девушка готовит ему котлеты по-киевски.

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Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня. Из напитков люблю кофе и воду. Это хорошо для спортсмена. У меня есть диетолог. У меня было много взлетов и падений. Впоследствии я научился правильно тренироваться, есть, соблюдать режим. Мы все люди. Ты можешь проигрывать, но надо продолжать работать и отдаваться своей работе. Просто верь в себя,

– цитирует МакГрегора Tribuna.com.

Как известно Конор МакгГегор прилетел в Киев на эксклюзивное приглашение бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году. Это первый визит Конора в Украину.

Спортивная карьера МакГрегора

Конор МакГрегор начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах с выступлений в легком и полулегком весе под эгидой организации Cage Warriors (CWFC). В 2012 году спортсмен стал чемпионом CWFC в обеих категориях, а в 2013 году заключил контракт с крупнейшей международной спортивной организацией UFC.

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В 2015 году МакГрегор стал временным чемпионом UFC в полулегком весе по итогам боя против Жозе Альдо, отправив его в рекордно быстрый нокаут всего за 13 секунд. В следующем году ирландец стал чемпионом в легкой весовой категории. На сегодняшний день он занимает тринадцатую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Всего за свою карьеру Конор МакГрегор провел двадцать пять боев, двадцать один из которых выиграл.