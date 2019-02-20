Любовник Свитолиной впервые прокомментировал отношения с украинкой

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Гаэль Монфис
Гаэль Монфис / Фото из открытых источников

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал об отношениях с Первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Монфис отметил, что причиной их отношений стал не теннис, а любовь, пишет издание Le Parisien.

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Мы более открыты, потому что являемся публичными личностями. Но мы показываем то, что хотим продемонстрировать в соцсетях, потому что такое наше поколение. Мы с Эли счастливы, правда. Мы нашли друг друга, полны любви. За всем этим стоит много посланий о счастье. Для меня Элина-не теннисистка. Играла бы она в футбол или крикет, я бы все равно пошел, чтобы увидеть ее в Дубай. Мы вместе, потому что любим друг друга. У нас есть общая черта, которая помогает нам лучше понимать некоторые вещи,
– сказал Монфис.

Две недели назад украинка болела за своего бойфренда в Софии, а теперь и француз рассказал, что планирует отправиться в Дубай.

Я собираюсь присоединиться к ней. Надеюсь, что смогу ее поддержать, а дальше сам выступлю на мужском турнире на следующей неделе, если буду готов. Если нет, тогда уже сыграю на турнирах в США,
– подчеркнул Гаэль.

Спорт 24 писал, что Элина Свитолина уверенно преодолела 1/8 финала на турнире в Дубае (ОАЭ). Элина обыграла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

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Теги: Елина Свитолина Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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