Люди напуганы, в том числе Ломаченко: дерзкое заявление отца американского боксера об украинце

14 Читати новину українською
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес / TopRank

Отец перспективного американского боксера Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофимо-старший не сомневается в успехах своего сына в потенциальном поединке против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

Лопес-старший заявил, что никто не хочет драться с его сыном, поскольку все соперники боятся.

Читайте также: Ломаченко жестко ответил на провокации американского боксера

"Никто не хочет драться с Теофимо 20 апреля. Люди напуганы, в том числе Ломаченко. Мы надеемся, что он не попытается обойти этот бой. Этот бой будет легче, чем с Диего Магдалено.

Ломаченко не сможет избить моего сына. Бой с украинцем станет самым легким в карьере Теофимо", – цитирует Лопеса-старшего Boxing Talk.

Ранее Спорт 24 писал, что Теофимо Лопес обвинил в коррупции украинца Василия Ломаченко. По мнению американца, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
сегодня
1967
Теги: Василий Ломаченко Бокс Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нападающий сборной Исландии будет выступать в чемпионате Украины по футболу
сегодня 18:00 Нападающий сборной Исландии будет выступать в чемпионате Украины по футболу
35
Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
сегодня 12:08 Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
37
Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
сегодня 10:59 Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
27
Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
сегодня 10:38 Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
165
"Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
сегодня 09:56 "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
112
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук