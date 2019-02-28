Люди напуганы, в том числе Ломаченко: дерзкое заявление отца американского боксера об украинце

Отец перспективного американского боксера Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофимо-старший не сомневается в успехах своего сына в потенциальном поединке против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

Лопес-старший заявил, что никто не хочет драться с его сыном, поскольку все соперники боятся.

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"Никто не хочет драться с Теофимо 20 апреля. Люди напуганы, в том числе Ломаченко. Мы надеемся, что он не попытается обойти этот бой. Этот бой будет легче, чем с Диего Магдалено.

Ломаченко не сможет избить моего сына. Бой с украинцем станет самым легким в карьере Теофимо", – цитирует Лопеса-старшего Boxing Talk.

Ранее Спорт 24 писал, что Теофимо Лопес обвинил в коррупции украинца Василия Ломаченко. По мнению американца, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг.

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