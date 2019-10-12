Люди сойдут с ума и войдут в его фан-клуб, – Хэй о дебюте Усика

0 Читати новину українською
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй / GETTY IMAGES

Известный британский боксер Дэвид Хэй поделился ожиданиями от дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Александр 12-го октября встретится с Чаззом Уизерспуном.

По словам Хэя, Усику необходима победа зрелищным нокаутом, чтобы заявить о себе в хэвивейте.

Читайте также: Усик – Уизерспун: анонс боксерского поединка

Он должен сказать: "Это мой дебют в супертяжелом весе. Это то, что я могу". Усик талантливый, коварный и умный. Его боксерский IQ – хоть отбавляй. Если он будет делать то же, что сделало его великим тяжеловесом, чтобы уничтожить великого супертяжа, то люди сойдут с ума и войдут в его фан-клуб,
– сказал Хэй в интервью Boxing Social.

По мнению Дэвида, если Усик выиграет бой решением судей или раздельным решением, – то мало кто будет им восхищаться.

Усик и Уизерспун уже прошли все официальные мероприятия, в частности дуэль взглядов и процедуру взвешивания.

Александр Усик набрал семь килограммов по сравнению с предыдущими поединками. И американец на 12 килограммов тяжелее украинца.

Подробную информацию о Чаззе Уизерспуне можно прочитать по этой ссылке.

Читайте также: Усик – Уизерспун: букмекеры уже назвали победителя боя

В Украине поединок, который проходит в Чикаго (США), покажет телеканал "Интер". 13-го октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс". Поединок Усик – Уизерспун начнется примерно в 05:30 по киевскому времени.

 

 

blog_ava
Усик – Уизерспун: прогноз букмекеров на бой
сегодня
731
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Усик – Уизерспун Александр Усик Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как болельщики поддерживали сборную Украины в Харькове: атмосферные фото и видео
сегодня 11:49 Как болельщики поддерживали сборную Украины в Харькове: атмосферные фото и видео
Ігор Саджениця 148
Как Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео
сегодня 09:02 Как Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео
Юрій Семенюк 1022
Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября
сегодня 08:28 Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 11 октября
Юрій Семенюк 391
Украинец Сиренко в первом раунде нокаутировал соперника и выиграл чемпионский пояс: видео
сегодня 08:18 Украинец Сиренко в первом раунде нокаутировал соперника и выиграл чемпионский пояс: видео
Юрій Семенюк 317
Нереализованный баскетболист: кто такой Чазз Уизерспун – новый соперник Усика
9 октября 11:26 Нереализованный баскетболист: кто такой Чазз Уизерспун – новый соперник Усика
Михайло Гема 1227
Новости
Больше новостей
Залиште відгук