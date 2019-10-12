Люди сойдут с ума и войдут в его фан-клуб, – Хэй о дебюте Усика

Известный британский боксер Дэвид Хэй поделился ожиданиями от дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Александр 12-го октября встретится с Чаззом Уизерспуном.

По словам Хэя, Усику необходима победа зрелищным нокаутом, чтобы заявить о себе в хэвивейте.

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Он должен сказать: "Это мой дебют в супертяжелом весе. Это то, что я могу". Усик талантливый, коварный и умный. Его боксерский IQ – хоть отбавляй. Если он будет делать то же, что сделало его великим тяжеловесом, чтобы уничтожить великого супертяжа, то люди сойдут с ума и войдут в его фан-клуб,

– сказал Хэй в интервью Boxing Social.

По мнению Дэвида, если Усик выиграет бой решением судей или раздельным решением, – то мало кто будет им восхищаться.

Усик и Уизерспун уже прошли все официальные мероприятия, в частности дуэль взглядов и процедуру взвешивания.

Александр Усик набрал семь килограммов по сравнению с предыдущими поединками. И американец на 12 килограммов тяжелее украинца.

Подробную информацию о Чаззе Уизерспуне можно прочитать по этой ссылке.

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В Украине поединок, который проходит в Чикаго (США), покажет телеканал "Интер". 13-го октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс". Поединок Усик – Уизерспун начнется примерно в 05:30 по киевскому времени.